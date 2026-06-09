ESPN για Αντετοκούνμπο: Θέλει να παίξει στους Μαϊάμι Χιτ

Είναι λογικό και θα συνεχίσει να γίνεται, να βγαίνουν συνεχώς δημοσιεύματα για το ποια ομάδα θα επιλέξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να συνεχίσει τη καριέρα του, μετά τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αυτή τη φορά ένα δημοσίευμα έρχεται από το ESPN και τον δημοσιογράφο Μπράιαν Γουίντχορστ, ο οποίος αναφέρει ότι ο Greek Freak θα ήθελα να αγωνιστεί με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, ενώ παράλληλα εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει οποιαδήποτε πιθανή ανταλλαγή στο μέλλον.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Μαϊάμι είναι ένας πολύ ισχυρός υποψήφιος προορισμός για να αποκτήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω ανταλλαγής. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που μπορούν ή θα μπορέσουν να καταθέσουν πολύ ελκυστικές προτάσεις μέχρι το Draft. Ωστόσο, το Μαϊάμι είναι ένα μέρος στο οποίο ο Γιάννης θέλει να αγωνιστεί.

Είναι επίσης ένας οργανισμός που θα ήθελε να τον εντάξει στο ρόστερ του. Οι Χιτ καλύπτουν και τα τρία βασικά κριτήρια: ο Γιάννης θα ήθελε να παίξει εκεί, η ομάδα θα ήθελε να τον αποκτήσει και υπάρχει η διάθεση να γίνει ανταλλαγή για χάρη του.

εν πιστεύω ότι το Μαϊάμι μπορεί να προσφέρει το καλύτερο πακέτο ανταλλαγής. Κάποιοι άνθρωποι μέσα στον οργανισμό των Χιτ θεωρούν ότι μπορούν να καταθέσουν την καλύτερη πρόταση. Αυτό είναι κάτι που σηκώνει αρκετή συζήτηση και αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας».