Άρης Betsson: Ψάχνει την ευκαιρία να «αρπάξει» τον Μουστάφα Φαλ

Στα «ραντάρ» του Άρη Betsson φαίνεται να έχει μπει ο Μουστάφα Φαλ, σε περίπτωση που αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος σέντερ δεν έχει επιστρέψει 100% στην αγωνιστική δράση μετά το σοβαρό τραυματισμό και τη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο που υπέστη στους περσινούς τελικούς. Μάλιστα έχει δηλωθεί κανονικά στο ρόστερ της ομάδας από τον Φεβρουάριο και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις.

Το μέλλον του Φαλ

Ο Φαλ πέρα από το ενδιαφέρον των κιτρινόμαυρων φαίνεται πως και η Βιλερμπάν σκέφτεται την επιστροφή του. Στο σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι ο ψηλός των «ερυθρολεύκων» έδωσε πριν από λίγες ημέρες εξετάσεις ώστε να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο, κάτι που αν γίνει πραγματικότητα θα ενεργοποιήσει αυτόματα την παραμονή του στον Πειραιά.