Ολυμπιακός: Απών και από το Game 2 των τελικών ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα πάει στο T-Center ο Ολυμπιακός για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR (5/6, 21:00).

Όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι», ο νατουραλιζέ γκαρντ συνεχίζει να αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αποκόμισε στον αγώνα των ημιτελικών απέναντι στην ΑΕΚ, κάτι που κατέστησε αδύνατο για τον ίδιο να τεθεί ξανά στις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στόχος όλων στην ομάδα είναι ο Ντόρσεϊ να επανέλθει στην αγωνιστική δράση στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος, αν και εφόσον έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.