Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ: Αυτή είναι η εξάδα ξένων του «τριφυλλιού» για το Game 2 στο Τ-Center

Οι δύο ομάδες κοντράρονται το βράδυ της Παρασκευής (5/6, 21:00), με τους «πράσινους» να επιθυμούν την ισοφάριση της σειράς για να παραμείνουν «ζωντανοί» στη μάχη του τίτλου, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μια ακόμα νίκη που θα τους φέρει αγκαλιά με τον τίτλο.

Ο Εργκίν Αταμάν, έπειτα από δεύτερη απουσία του Κώστα Σλούκα η εξάδα των ξένων παραμένει ίδια, καθώς οφείλει να έχει αρκετά πρόσωπα στα γκαρντ και χωρίς τον Σορτς θα έμενε με μόλις έναν καθαρό άσο.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Τριφυλλιού

Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Οσμάν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ.

Να σημειωθεί ότι στη συνολική 12δα της ομάδας θα επιστρέψει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.