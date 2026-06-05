Πού θα δείτε τον τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center, για το Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL.

Μετά το πρώτο επεισοδιακό παιχνίδι που κέρδισαν οι «ερυθρόλευκοι», το «τριφύλλι» θα κληθεί να ισοφαρίσει στην έδρα του με τον κόσμο του και να πάει τον τελικό σε τρίτο παιχνίδι. Από την άλλη οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να κερδίσουν και μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου και να κατακτήσουν την κούπα.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 21:00 από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.