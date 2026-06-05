Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Χάος στο κέντρο μετά από πτώση καλωδίου τρόλεϊ στην Ομόνοια

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Αθλητικές Μεταδόσεις

Πού θα δείτε τον τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

Η ώρα και το κανάλι του Game 2 της σειράς της GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center, για το Game 2 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL.

Μετά το πρώτο επεισοδιακό παιχνίδι που κέρδισαν οι «ερυθρόλευκοι», το «τριφύλλι» θα κληθεί να ισοφαρίσει στην έδρα του με τον κόσμο του και να πάει τον τελικό σε τρίτο παιχνίδι. Από την άλλη οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν να κερδίσουν και μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου και να κατακτήσουν την κούπα.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 21:00 από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Αθλητικές Μεταδόσεις

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader