Σπορ Μπάσκετ Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός και από τον δεύτερο τελικό ο Κώστας Σλουκας

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί και στο Game 2 τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Ο Κώστας Σλούκας/Πηγή: Eurokinissi
Ο Κώστας Σλούκας/Πηγή: Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ούτε στον δεύτερο τελικό το T-Center δεν θα αγωνιστεί ο Κώστας Σλούκας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο σπίτι του τον Ολυμπιακό (5/6, 21:00), με τον ηγέτη των «πράσινων» να μένει οριστικά εκτός και από την δεύτερη αναμέτρηση της σειράς.

Ο 35χρονος ακολούθησε την Τετάρτη (3/6) κανονικά την αποστολή στο ΣΕΦ όμως δεν ήταν διαθέσιμος για τον αγώνα. Ο Εργκίν Αταμάν και το επιτελείο του έκριναν πως ο Σλούκας δεν είναι σε απόλυτη ετοιμότητα ούτε για τον 2ο αγώνα της σειράς με τους «ερυθρόλευκους», γνωστοποιώντας την απουσία του.

Η ενδεχόμενη επιστροφή του αρχηγού θα έδινε περισσότερες επιλογές στον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος πιθανότατα θα επανέφερε τον Χουάντσο στην εξάδα και θα άφηνε εκτός τον Σορτς. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader