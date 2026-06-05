Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός και από τον δεύτερο τελικό ο Κώστας Σλουκας

Ούτε στον δεύτερο τελικό το T-Center δεν θα αγωνιστεί ο Κώστας Σλούκας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο σπίτι του τον Ολυμπιακό (5/6, 21:00), με τον ηγέτη των «πράσινων» να μένει οριστικά εκτός και από την δεύτερη αναμέτρηση της σειράς.

Ο 35χρονος ακολούθησε την Τετάρτη (3/6) κανονικά την αποστολή στο ΣΕΦ όμως δεν ήταν διαθέσιμος για τον αγώνα. Ο Εργκίν Αταμάν και το επιτελείο του έκριναν πως ο Σλούκας δεν είναι σε απόλυτη ετοιμότητα ούτε για τον 2ο αγώνα της σειράς με τους «ερυθρόλευκους», γνωστοποιώντας την απουσία του.

Η ενδεχόμενη επιστροφή του αρχηγού θα έδινε περισσότερες επιλογές στον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος πιθανότατα θα επανέφερε τον Χουάντσο στην εξάδα και θα άφηνε εκτός τον Σορτς.