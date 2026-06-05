Ολυμπιακός: Με δύο αλλαγές στην εξάδα των ξένων για τον 2ο τελικό με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ

Ο Ολυμπιακός θα δώσει στις 21:00 (LIVE από το Athletiko) τη δεύτερη μεγάλη μάχη των τελικών των playoffs της Stoiximan GBL στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό με στόχο το μπρέικ και το 2-0 στη σειρά.



Παρότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 1-0 στο ΣΕΦ, δε κράτησαν το «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» και σε αντίθεση με το παιχνίδι της Τετάρτης, πήραν θέση στην εξάδα οι Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα, αντί των Ταϊρίκ Τζόουνς και Τάισον Γουόρντ.

Αναλυτικά οι διαθέσιμοι παίκτες του Ολυμπιακού για το δεύτερο τελικό:

Ουόκαπ, Τζόζεφ, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ.