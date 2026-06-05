Αυτή είναι η 12δα του Αταμάν και η 11δα του Μπαρτζώκα στον 2ο τελικό της Basket League

Λιγότερο από 40 λεπτά έχουν απομείνει για το τζάμπολ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ και Ολυμπιακό για το Game 2 των τελικών της Basket League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας προχώρησε σε δύο αλλαγές στην εξάδα των ξένων και έχει «κουβαλήσει» συνολικά μαζί του 11 παίκτες:

Αναλυτικά η 12δα του Ολυμπιακού

Τόμας Γουόκαπ,Νιλικίνα, Λαρετζάκης, Βεζένκοφ,Παπανικολάου,Νετζήπογλου,Πίτερς,Μιλουτίνοβ,Τζόσεφ,Χολ,Φουρνιέ

Από την άλλη ο Εργκίν Αταμάν δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με τους ξένους, αλλά το καλό για εκείνον είναι ότι αυτή τη φορά θα έχει ετοιμοπόλεμο τον Νίκο Ρογκαβόπουλο

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Τολιόπουλος, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Σαμοντούροβ, Μήτογλου.