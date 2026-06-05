Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ- Ολυμπιακός: Η διαιτητική τριάδα του 2ου τελικού

Δείτε ποιοι θα σφυρίξουν στο Game 2 στο Τ- Center, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ και Ολυμπιακό.

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Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενεί στο T-Center τον Ολυμπιακό, για το δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Stoiximan GBL. Έχοντας έναν ξεκάθαρο στόχο. Να ισοφαρίσει τη σειρά. Δυο μέρες νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει κόντρα στους «πράσινους» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Η ΕΟΚ ακολουθώντας τη τυπική της διαδικασία, γνωστοποίησε τους διαιτητές 2 ώρες πριν το τζάμπολ. Αυτή αποτελείται από τους ΠαπαπέτρουΤηγάνη και Θεονά.

Αναλυτικά οι 3 διαιτητές

ΟΑΚΑ 21.00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Παπαπέτρου-Τηγάνης-Θεονάς (Μωϋσιάδης-Παυλόπουλος).

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Σπορ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League Μπάσκετ

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