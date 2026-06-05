Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ- Ολυμπιακός: Η διαιτητική τριάδα του 2ου τελικού

Ο Παναθηναϊκός, φιλοξενεί στο T-Center τον Ολυμπιακό, για το δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Stoiximan GBL. Έχοντας έναν ξεκάθαρο στόχο. Να ισοφαρίσει τη σειρά. Δυο μέρες νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει κόντρα στους «πράσινους» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Η ΕΟΚ ακολουθώντας τη τυπική της διαδικασία, γνωστοποίησε τους διαιτητές 2 ώρες πριν το τζάμπολ. Αυτή αποτελείται από τους Παπαπέτρου, Τηγάνη και Θεονά.

Αναλυτικά οι 3 διαιτητές

ΟΑΚΑ 21.00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Παπαπέτρου-Τηγάνης-Θεονάς (Μωϋσιάδης-Παυλόπουλος).