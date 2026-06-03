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Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR 82-76: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά τελικά... 1-0

Παρότι προηγήθηκε ακόμη και με 17 πόντους, τα τρίποντα του Μήτογλου το έκαναν ντέρμπι στο φινάλε.

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Γιάννης Στεφανίτσης

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Ο Ολυμπιακός έκανε τα έυκολα δύσκολα αλλά στο τέλος νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ, για τον πρώτο μεταξύ τους τελικό στην Stoiximan GBL.

Με το δεξί ξεκίνησαν οι πρωταθλητές Ευρώπης στη σειρά των τελικών και απέκτησαν πρόβάδισμα (1-0) επί του «τριφυλλιού».

Επόμενη αναμέτρηση για τις δύο ομάδες την Παρασκευή (5/6, 21:00) στο T-Center.

Το ματς

Η αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να είναι αρκετά άστοχες και πολύ χαμηλό σκορ.

Χαρακτηριστικά ο Χέις-Ντέιβις είχε 0/4 εντός πεδιάς χάρη στην πολύ καλή προσαρμοσμένη άμυνα με βοήθειες από τους γηπεδούχους, ενώ ο Μιλουτίνοφ είχε 4 ριμπάουντ.

Εξαιρετικός Φουρνιέ με 8 πόντους και απο πλευράς φιλοξενούμενων ξεχώρισαν οι Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Ναν με 8 και 6 πόντους αντίστοιχα.

Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με εκπληκτικό τρίποντο-buzzer beatter από τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου και 21-17.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φάνηκε πως αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα όταν ο Εργκίν Αταμάν είχε στο παρκέ τους πολύ γρήγορους Ναν, Σορτς και Οσμάν

Συναγερμός «χτύπησε» στα μέσα της δεύτερης περιόδου όταν ο Σάσα Βεζένκοφ τραυματίστηκε και πήγε στα αποδυτήρια. Πολύ γρήγορα όμως επέστρεψε.

Ο Ολυμπιακός με ένα σερί 13-0 κατάφερε να πάρει διψήφιο προβάδισμα στο δεύτερο δεκάλεπτο (35-24) και παράλληλα τρομερή διαφορά υπήρχε στα ριμπαόυντ με 21, των οποίων τα 8 ήταν επιθετικά. Την ίδια στιγμή που οι φιλοξενούμενοι είχαν συνολικά.

Οι «πράσινοι» σουτάραν με τραγικά ποσοστά από μέση και κοντινή απόσταση (8/21), και 1/5 τρίποντα. Ο μόνος που ξεχώρισε ήταν ο Κέντρικ Ναν με συνεχόμενα τρίποντα.

Στην ανάπυλα οι «ερυθρόλευκοι» ήταν μπορστά με 12 πόντους (42-30).

Ο MVP της EuroLeague επέστρεψε στο δεύτερο μέρος με φοβερή άμυνα και τάπα σε σουτ του Όσμαν αλλά στον αιφνιδιασμό τον σταμάτησε με φάουλ ο Τούρκος.

Οι γηπεδούχοι έκαναν έυκολα λάθη και έδωσαν την δυνατότητα στους αντιπάλους να βάλουν εύκολα καλάθια αλλά η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα (55-41). Σηματνικό πρόβλημα για τους φιλοξενούμενους ήταν τα ριμπάουντ.

Φανταστικός Ντίνος Μήτογλου κράτησε την ομάδα του «ζωντανή» με τρία συνεχόμενα τρίποντα και η διαφορά έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό (59-53).

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στον αγώνα από το -17 στο -4, χάρη στα μακρινά σουτ του Μήτογλου και το σκορ της τρίτης περιόδου ήταν (62-58).

Με φόρα από την τρίτη περίοδο οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν και το προβάδισμα στις αρχές της τελευταίας περιόδου.

Ο Εργκίν Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή μετά απο διαμαρτυρία για φάουλ.

Ο Ολυμπιακός πήγε να χάσει το ματς μέσα από τα «χέρια» του αλλά στο τέλος νίκησε με 82-76 και παράλληλα πήρε το προβάδισμα με 1-0 στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Τελικό σκορ: 82-76

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Τζόζεφ, Φουρνιέ 20, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ 3, Παπανικολάου 6, Βεζένκοφ 16, Πίτερς 7, Μιλουτίνοφ 10, Τζόουνς 8.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Γκραντ 5, Σορτς 8, Ναν 20, Τολιόπουλος, Οσμάν 23, Καλαϊτζάκης, Χέις-Ντέιβις 2, Λεσόρ 4, Μήτογλου 14, Kουζέλογλου, Σαμοντούροφ.

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