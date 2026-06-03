Μπαρτζώκας: «Μας έβαλε δύσκολα ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει κούραση»

Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 82-76. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε το παιχνίδι, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός δυσκόλεψε την ομάδα του με τα τρίποντα του Μήτογλου, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει κόπωση όταν μια ομάδα θέλει να διεκδικεί τίτλους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Δεν θα ήταν εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα και έπαιξε καλά, μας έβαλε πίεση με τα τρίποντα του Μήτογλου. Εμείς σκοράραμε με τις δεύτερες ευκαιρίες που πήραμε από τα ριμπάουντ. Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό.

Σήμερα ήταν ο Χολ και ο Νιλικίνα έξω, την επόμενη φορά ίσως πρέπει να είναι κάποιος άλλος.

Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και αύριο θα δείξουμε βίντεο. Στην επίθεση χάσαμε πολλές φορές την μπάλα μέσα από τα χέρια μας. Μας έβαλαν πίεση. Πάντα είναι για την γηπεδούχο ομάδα πιο πιεστικό το πρώτο ματς.

Δεν υπάρχει καμία κούραση. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους, δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο.

Πρέπει να ξεχνάμε και κούραση και τα πάντα».