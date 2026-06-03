Γκάλοπ του Γιαννακόπουλου προς τους φίλους του Ολυμπιακού - «Είστε περήφανοι;»

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το «δεξί» στους τελικούς της Stoiximan GBL, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 82-76 στο ΣΕΦ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω των social media, εστιάζοντας κυρίως στη διαφορά των ελεύθερων βολών ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 29 εκτελέσεις από τη γραμμή, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μόλις πέντε.

Λίγο αργότερα, ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ έθεσε στους Ολυμπιακούς φιλάθλους το εξής ερώτημα: «Παρακαλώ να μου απαντήσουν οι χιλιάδες Ολυμπιακοί ακόλουθοί μου. Είστε υπερήφανοι για αυτή τη νίκη;».

Την ερώτηση συνόδευε σχετικό γκάλοπ.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου