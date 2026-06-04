Νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου στο Instagram: «Θα μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε εκ νέου αφήνοντας αιχμές αναφορικά για όσα έγιναν στο Game 1 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ.

Ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού έκανε ένα story στο Instagram στο οποίο τόνισε πως εδώ και καιρό επισημαίνει ζητήματα που, κατά την άποψή του, χρήζουν προσοχής, επιλέγοντας μέχρι σήμερα έναν ήπιο και ευγενικό τρόπο έκφρασης. Επίσης ανέφερε πως θεωρεί ότι δεν εισακούσθηκε σε καμία περίπτωση επομένως θα αλλάξει τρόπο προσέγγισης αφήνοντας να εννοηθεί πως οι επόμενες κινήσεις του θα είναι πιο δυναμικές.