Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Ολυμπιακός Basket League

Νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου στο Instagram: «Θα μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μετά τον πρώτο τελικό και άφησε αιχμές για όσα έγιναν, ενώ προειδοποίησε και για την συνέχεια.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε εκ νέου αφήνοντας αιχμές αναφορικά για όσα έγιναν στο Game 1 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ.

Ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού έκανε ένα story στο Instagram στο οποίο τόνισε πως εδώ και καιρό επισημαίνει ζητήματα που, κατά την άποψή του, χρήζουν προσοχής, επιλέγοντας μέχρι σήμερα έναν ήπιο και ευγενικό τρόπο έκφρασης. Επίσης ανέφερε πως θεωρεί ότι δεν εισακούσθηκε σε καμία περίπτωση επομένως θα αλλάξει τρόπο προσέγγισης αφήνοντας να εννοηθεί πως οι επόμενες κινήσεις του θα είναι πιο δυναμικές.

screenshot
screenshot

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Ολυμπιακός Basket League

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader