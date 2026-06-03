Αιχμές Γιαννακόπουλου για τη διαιτησία: Story με... MVP την Τσαρούχα στο φινάλε

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 82-76 στο ΣΕΦ. Ωστόσο, το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι είχε έντονο ενδιαφέρον, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τοποθετείται δημόσια για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω των social media, εστιάζοντας κυρίως στη διαφορά των ελεύθερων βολών ανάμεσα στις δύο ομάδες. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 29 εκτελέσεις από τη γραμμή, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μόλις πέντε.

«Άκουσα καλά; 24-2 ήταν οι βολές; 25-3;», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο που διευθύνθηκε η αναμέτρηση και κάνοντας λόγο για εικόνα που δεν αρμόζει στο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με ειρωνική διάθεση και το θέμα του MVP του αγώνα, δείχνοντας τη Βάσω Τσαρούχα και αφήνοντας να εννοηθεί πως θεωρεί ότι η διαιτησία επηρέασε την εξέλιξη του πρώτου τελικού, αναφερόμενος στην φάση με το φάουλ που δόθηκε υπέρ του Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό.