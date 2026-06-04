Ο Ολυμπιακός απάντησε για το φάουλ του Ναν σε Φουρνιέ με screenshot: «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο»

Το Game 1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR είχε μεγάλη ένταση και, όπως συνηθίζεται, γκρίνια και κουβέντες για την διαιτησία.

Η μεγαλύτερη φάση που σήκωσε αντιδράσεις ήταν ένα φάουλ του Ναν επάνω στον Φουρνιέ, με τους ανθρώπους του τριφυλλιού να διαμαρτύρονται έντονα για αυτό το σφύριγμα, γεγονός που οδήγησε μάλιστα σε τιμωρία με τεχνική ποινή στον πάγκο.

Ο Ολυμπιακός απάντησε στις διαμαρτυρίες των πρασίνων ανεβάζοντας ένα σκρινσοτ από την επαφή που έχει το χέρι του Ναν με αυτό του Φουρνιέ, ενώ κοινοποίησαν και το βίντεο της φάσης σε αργή κίνηση με την σχετική λεζάντα να λέει: «Δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο… ».

Δείτε το σχετικό βίντεο