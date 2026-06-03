Ξανά στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό ο Γρηγόρης Δημητριάδης - Παρών στο ΣΕΦ για τη μάχη «αιωνίων»

Το «παρών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έδωσε το βράδυ της Τετάρτης (3/6) ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, παρακολουθώντας από κοντά τον πρώτο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.



Σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό μπάσκετ -και δη οι δύο «αιώνιοι»- βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τους «ερυθρόλευκους» και την «δίψα» των «πράσινων» να σηκώσουν την κούπα του ελληνικού πρωταθλήματος μετά την απουσία τους από το πρόσφατο Final Four, το θερμόμετρο στις τάξεις των οπαδών των δύο ομάδων έχει ανέβει κατακόρυφα.

Ο κ. Δημητριάδης παρακολούθησε με αγωνία και παλμό την αναμέτρηση από τις εξέδρες του ΣΕΦ, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει την παρουσία του ξανά στο γήπεδο για μπασκετική αναμέτρηση της αγαπημένης του ομάδας, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το επεισόδιο στον τελικό του Final Four της Αθήνας με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη.

Φωτο: Flash.gr

Σε κάθε περίπτωση, το βλέμμα των περισσότερων ήταν στραμμένο στο παρκέ και στον πρώτο «γύρο» της μεγάλης μάχης μεταξύ των δύο «αιωνίων», με το ΣΕΦ να φιλοξενεί ακόμη μία αναμέτρηση υψηλής έντασης και ιδιαίτερου συμβολισμού για το ελληνικό μπάσκετ.