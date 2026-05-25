Οι εξυπνάκηδες που ήθελαν τον Μητσοτάκη στο ΟΑΚΑ

Θα γυρίσω την «κουβέντα» μας δυο εβδομάδες πριν.

Όταν ο Ολυμπιακός είχε ήδη «σκουπίσει» τη Μονακό και ο Παναθηναϊκός είχε ισοφαριστεί από τη Βαλένθια μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Συζητώντας τότε με νεοδημοκράτες (γνωστούς) δημοσιολογούντες, ρώτησα εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πήγαινε, σε κάθε περίπτωση, στον τελικό της Αθήνας.

Πρωθυπουργός είναι, αγαπά όλα τα σπορ, είναι δηλωμένος Ολυμπιακός, τελικός στην Αθήνα, οπότε λογικότερη ερώτηση δεν υπήρχε.

Να καταθέσω, με την εύλογη και διπλωματική καθυστέρηση, την είδηση πως εισέπραξα από κάποιους, την απολύτως... φυσιολογική απάντηση πως σαφώς και ο πρωθυπουργός θα πρέπει να είναι στο μεγάλο τελικό της πρωτεύουσας.

Η διαφωνία μου ήταν κάθετη και οριζόντια.

Χωρίς πολιτικά και συνθηματικά κριτήρια.

«Και τι θα γίνει εάν ο Ολυμπιακός χάσει τον τελικό;». Ποιος θα «χρεωθεί» ένα μερίδιο της αποτυχίας;

Τα υπόλοιπα τα είδαμε χθες με το επεισόδιο Μαρινάκη, Δημητριάδη στα επίσημα.

Θα αναζητήσω τους εξυπνάκηδες που κάνουν τις υπερφίαλες- με το αζημίωτο- αναλύσεις σε πολιτικά γραφεία.

Για να συζητήσουμε για το τι σημαίνει damage control σε ανάλογες «ευαίσθητες» περιπτώσεις.