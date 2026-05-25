Εισαγγελική παρέμβαση για το επεισόδιο Μαρινάκη - Δημητριάδη: «Έλεγχος για αξιόποινες πράξεις»
Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε να ελεγχθεί το βιντεοληπτικό υλικό για τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων.
Να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής (25/5) στο ΟΑΚΑ, στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four, ζητά ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, Άρης Κορέας.
Ο κ. Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να ελεγχθεί το βιντεοληπτικό υλικό που ήδη υφίσταται στη δικογραφία, την οποία έχει σχηματίσει το τμήμα αθλητικής βίας.
Εάν επιβεβαιωθεί αξιόποινη πράξη η οποία διώκεται αυτεπάγγελτα στα πλαίσια του αθλητικού νόμου, ζητά προς το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει τη διαδικασία.
Εάν προκύπτουν μόνο κατ' έγκληση διωκόμενες πράξεις, τότε η έρευνα θα συνεχιστεί μόνο αν υποβληθούν μηνύσεις.