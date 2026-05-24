Επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη με Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ πριν τον τελικό

Μια εστία έντασης δημιουργήθηκε στα επίσημα του "Telekom Center", λίγη ώρα πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού της Euroleague. Το κλίμα στο VIP section του γηπέδου φορτίστηκε απότομα, όταν σημειώθηκε ένα φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον πρώην γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Οι δύο άνδρες, που βρέθηκαν στις κερκίδες των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, είχαν μια έντονη λογομαχία, η οποία τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των παρισταμένων.

Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες σε ιδιαίτερα οξύ ύφος, αποτυπώνοντας την υπάρχουσα απόσταση και τη νευρικότητα στις μεταξύ τους σχέσεις.

Στο σημείο του επεισοδίου βρισκόταν και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς ο οποίος ενεπλάκη στη φραστική αντιπαράθεση.