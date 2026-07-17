Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Μεξικό - Alert για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), σημειώθηκε στο Μεξικό.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε μετά από σεισμό που καταγράφηκε κοντά στις ακτές της Τσιάπας στο Μεξικό, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η απειλή τσουνάμι υπάρχει για τμήματα του Ειρηνικού που βρίσκονται πιο κοντά στο σημείο του σεισμού, ανέφερε η ίδια υπηρεσία. Προσθέτει ότι «επικίνδυνα κύματα τσουνάμι» είναι πιθανά για τις ακτές που βρίσκονται σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Ο σεισμός έπληξε το Πουέρτο Μαδέρο, ένα σημαντικό λιμάνι του Ειρηνικού και ψαροχώρι που βρίσκεται περίπου 13 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γουατεμάλα.



Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μίλια), σύμφωνα με το USGS.

Ως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Ο κυβερνήτης της νότιας μεξικανικής πολιτείας Οαχάκα δήλωσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός με «μέτρια ένταση» στην πρωτεύουσα της πολιτείας. Ο Salomon Jara δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν αναφέρθηκαν άμεσα σοβαρές ζημιές.