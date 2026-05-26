To επεισόδιο του ΟΑΚΑ στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου

Εκτενής συζήτηση έγινε, όπως έμαθα, στον χθεσινό «πρωινό καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου για το επεισόδιο στα επίσημα του ΟΑΚΑ πριν από τον μεγάλο τελικό του F4 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.



Και αφού άπαντες σταυροκοπήθηκαν που δεν ήταν εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης (για φανταστείτε) έμαθα πως ειπώθηκαν πολλά και με λεπτομέρειες για το τι ακούστηκε και... με ποια σειρά πριν ακολουθήσει η κορύφωση της έντασης.



Για να το καταλάβουμε όλοι, το Μέγαρο Μαξίμου, από νωρίς χθες το πρωί είχε απόλυτη και ακριβή εικόνα για το επεισόδιο. Ποιος, τι κτλ.



Η πληροφόρηση που έχω - και τη θεωρώ κάτι παραπάνω από αξιόπιστη - λέει πως και ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ήταν έτοιμος για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά σχετική ερώτηση δε δέχθηκε.



«Ό,τι προβλέπει ο νόμος». Αυτή είναι η κεντρική «γραμμή» όπως ακούστηκε στη συνάντηση του Μαξίμου και αυτή θα μετέφερε και ο Παύλος Μαρινάκης σε περίπτωση που δεχόταν τη σχετική ερώτηση…