Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η εξάδα των ξένων για το Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL. Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου τελικού, ο Εργκίν Αταμάν γνωστοποίησε τις επιλογές του για την εξάδα των ξένων του «τριφυλλιού», με δύο ηχηρές απουσίες.

Ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός αποστολής τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Κένεθ Φαρίντ, επιλέγοντας να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του ενόψει της αναμέτρησης.

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με την κατάσταση του Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν βρίσκεται στο 100% της ετοιμότητάς του. Έτσι, ο Αταμάν προτίμησε να συμπεριλάβει τον Τι Τζέι Σορτς στην εξάδα, ώστε να έχει μία επιπλέον λύση στα γκαρντ.

Την εξάδα των ξένων του «τριφυλλιού» απαρτίζουν οι Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Τι Τζέι Σορτς.