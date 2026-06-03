Πού θα δείτε τον τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR πέφτουν στην «μάχη» για την κατάκτηση της φετινής Stoiximan GBL.

Η πρώτη αναμέτρηση της σειράς θα πραγματοποιηθεί στο ΣΕΦ, καθώς το πλεονέκτημα έδρας το έχουν οι «ερυθρόλευκοι». Ο σπουδαίος πρώτος τελικός ανάμεσα στους αιώνιους θα γίνει στις 21:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.