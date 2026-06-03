Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Διαιτητές ΕΟΚ Basket League

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οι διαιτητές του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα για το πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Η Βάσω Τσαρούχα/ Πηγή: Eurokinissi
Η Βάσω Τσαρούχα/ Πηγή: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν από το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρησης, η ΕΟΚ γνωστοποίησε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι στο φαληρικό γήπεδο.

Συγκεκριμένα, την αναμέτρηση θα σφυρίξουν οι Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Τσιμπούρης και Πέτρος Κατραχούρας, οι οποίοι βρέθηκαν στο ΣΕΦ αρκετή ώρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση των ορισμών.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Διαιτητές ΕΟΚ Basket League

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader