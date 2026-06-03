Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οι διαιτητές του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ

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Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο ΣΕΦ (3/6, 21:00) για το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL.

Λίγο πριν από το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρησης, η ΕΟΚ γνωστοποίησε τη διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι στο φαληρικό γήπεδο.

Συγκεκριμένα, την αναμέτρηση θα σφυρίξουν οι Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Τσιμπούρης και Πέτρος Κατραχούρας, οι οποίοι βρέθηκαν στο ΣΕΦ αρκετή ώρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση των ορισμών.