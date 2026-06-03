Ολυμπιακός: Αυτή είναι η εξάδα των ξένων για τον πρώτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την εξάδα των ξένων παικτών για τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα, ενώ ο Τζόζεφ επιλέχθηκε ως ο δεύτερος γκαρντ μαζί με τον Ουόκαπ, ενώ στο «5» διαθέσιμοι θα είναι οι Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.

Η 11αδα του Ολυμπιακού

Ουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.