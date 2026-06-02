Ολυμπιακός: Αλλαγή στην οκτάδα των ξένων - Το Depth Chart για τους τελικούς

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Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση της τελευταίας αλλαγής που δικαιούται στην οκτάδα των ξένων ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η μόνη αλλαγή του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι ο Κόρι Τζόσεφ στην θέση του Μόντε Μόρις, κάτι που σημαίνει πως ο Αμερικανός ολοκληρώνει την φετινή του παρουσία με τα «ερυθρόλευκα».

Συνολικά εκτός έμειναν οι Μόντε Μόρις, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουστάφα Φαλ.

Αναλυτικά το τελικό ρόστερ του Ολυμπιακού

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου

SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς

C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς

Να θυμίσουμε ότι ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης μπορεί να χρησιμοποιεί έξι Αμερικανούς σε κάθε αγώνα, κάτι που σημαίνει ότι δύο από αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα μένουν εκτός.

Πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR είναι την Τετάρτη (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών