Ολυμπιακός: Οι δηλώσεις των Γιώργο Μπαρτζώκα και Κώστα Παπανικολάου για τον 1ο τελικό

Η «πρώτη πράξη» των τελικών της Stoiximan Basket League πλησιάζει, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, έκαναν τις δικές τους δηλώσεις ενόψει του αυριανού παιχνιδιού(3/6 και ώρα 21:00).

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Αρχικά για τους τελικούς: «Πάντα είναι διαφορετικά τα ματς. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα διετία ανάμεσα σε ομάδες με υψηλό επίπεδο. Οι σειρές διαμορφώνονται ανάλογα την πνευματική διαχείριση. Το σημαντικό είναι να κερδίσεις. Και οι δύο ομάδες έχουν ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς θέλουμε να έρθουμε σε καλό επίπεδο μετά την Ευρωλίγκα».

Για τον Ντόρσει: «Ο Τάιλερ δεν θα παίξει ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα»



Για τη διαχείριση: «Έχουμε μια έννοια ότι διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη κατάσταση μετά το ευρωπαϊκό. Έχουμε δώσει έμφαση όλοι. Πρέπει να έχουμε κίνητρο για τον τίτλο. Είμαστε αήττητοι όλη τη χρονιά».



Για την αγάπη του κόσμου στον Πίτερς: «Είναι απόλυτα επαγγελματίας και είναι λάθος να επικυρωθούμε σε αυτό. Η ομάδα έχει πετύχει πολλά και οι παίκτες αγαπιούνται από τον κόσμο.»



Για τους ξένους: «Προφανώς οι ομάδες δεν θα έχουν το ιδανικό ρόστερ. Με βάση τις συνθήκες και τον αντίπαλο πρέπει να αξιοποιήσουμε το ρόστερ. Εμείς θα έχουμε οκτώ παίκτες. Αν προαποφασίζεις εκτίθεσαι. Μας απασχολεί, δεν είναι εύκολη απόφαση, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα.»

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου:

Αρχικά, για τις μέρες μετά την κατάκτηση της EuroLeague: «Τελείωσε αυτό και έχουμε το στόχο της χρονιάς. Το πρωτάθλημα είναι αυτό που έχει σημασία και θέλουμε μαζί με τον κόσμο μας να κάνουμε το πρώτο βήμα.»



Για τον ενθουσιασμό στις τάξεις της ομάδας: «Έχουμε κάνει συζητήσεις, θέλουμε να κερδίσουμε. Στόχος μας είναι όσες περισσότερες επιτυχίες γίνεται.»



Για το πώς περιμένει τον Παναθηναϊκό: «Θα έχει μεγάλο κίνητρο όπως και εμείς πέρσι μετά το Άμπου Ντάμπι. Θα θέλουν να παρουσιαστούν καλύτεροι. Εμάς μας ενδιαφέρει πώς θα είμαστε εμείς στην καλύτερη κατάσταση».