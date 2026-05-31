Euroleague για Μπαρτζώκα: «Ο άνθρωπος πίσω από το τότε και το τώρα...»

Ακόμα συζητιέται η 24η Μαϊου που ήταν η μέρα που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό στην ιστορία της και για εκείνον ήταν το 2ο.

Η διοργάνωση, ακόμα στα social media της δεν αμελεί να προχωράει σε αναρτήσεις για τους πρωταθλητές Ευρώπης και στην τελευταία της, αποθέωσε τον δημιουργό αυτής της μεγάλης ομάδας.

Να πούμε ότι και η πρώτη Ευρωλίγκα του προπονητή των Πειραιωτών ήταν το 2013 ξανά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα υπήρχε και τότε στην ομάδα ο αρχηγός της σημερινής, Κώστας Παπανικολάου.