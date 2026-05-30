ΑΕΚ-Ολυμπιακός 68-95: Πέρασαν «αέρα» τα ημιτελικά και πάνε στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε ξανά απέναντι στην ΑΕΚ με 95-68 και ολοκλήρωσε τη διαδικασία των ημιτελικών. Τώρα πηγαίνει με πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ.

Για τους «ερυθρόλευκους» πολυτιμότεροι ήταν ο συνήθης «ύποπτος» Σάσα Βεζένκοφ(15π,7 ριμπάουντ), ο Ντόντα Χολ(16π,10 ριμπάουντ) που ότι καλάθι έβρισκε το κάρφωνε, σπουδαία προσφορά και από τον Φρανκ Νιλικίνα(13π) κυρίως στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για την Ένωση ξεχώρισαν οι Γκρεγκ Μπράουν(20π) και Τζέιμς Νάναλι(19π).

Το ματς

«Μουδιασμένες» ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες καθώς στα πρώτα 3:50 το σκορ ήταν 2-2. Εκεί ο MVP της χρονιάς Σάσα Βεζένκοφ πήρε «μπρος» και με 7 συνεχόμενους πόντους έκανε το σκορ 2-9. Χωρίς να πατήσει ιδιαίτερα το πόδι στο «γκάζι» η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Βεζένκοφ να έχει ήδη 12 πόντους, έκλεισε το δεκάλεπτο στο +10(10-20).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι», πέρνωντας ενέργεια από τα «δεύτερα» και πολύτιμη βοήθεια από τους Ντόντα Χολ, Άλεκ Πίτερς και Μόντε Μόρις(8π), πήραν διαφορά δεκατεσσάρων πόντων(30-44). Για την Ένωση σε καλή κατάσταση βρέθηκε ο Τζέιμς Νάναλι.

Χωρίς να εντυπωσιάσουν και οι δύο ομάδες στο τρίτο δεκάλεπτο, η είσοδος ξανά του Ντόντα Χολ έδωσε «άλλο αέρα» στους «ερυθρόλευκους»(φτάνοντας τους 10 πόντους) και παρέμειναν αρκετά μπροστά στο σκορ(46-66). Ανησυχητικό νέο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα η αποχώρηση του Τάισον Γουόρντ για τα αποδυτήρια. Από την άλλη πλευρά , η Ένωση πληγώθηκε σε αυτό το δεκάλεπτο από την επίθεσή της.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο παρέμειναν «σβηστές» οι μηχανές, με τον προπονητή των Πειραιωτών να ρίχνει στο παιχνίδι τους Νιλικίνα, Μόρις Νετζήπογλου για να ξεκουράσει όσο μπορεί τα «πρώτα βιολιά» γιατί αναμένονται δύσκολοι τελικοί απέναντι στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ. Αυτό δε σημαίνει ότι δε κατάφερε να κλειδώσει το παιχνίδι χωρίς να «ιδρώσει», με το τελικό σκορ να είναι 68-95.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: (10-20),(20-24),(16-22),(22-29)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 4, Σκορδίλης 4, Μπράουν 20, Κατσίβελης 3, Φλιώνης 3, Λεκαβίτσιους 6, Πετσάρσκι 3, Κουζμίνσκας 3, Νάναλι 19, Μπάρτλεϊ 1, Χαραλαμπόπουλος, Μπλιώνης.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10, Γουόρντ 5, Νιλικίνα 13, Λαρεντζάκης, Μιλουτίνοφ 7, Μόρις 10, Βεζένκοφ 15, Παπανικολάου 1, Νετζήπογλου 6, Πίτερς 11, Χολ 16.