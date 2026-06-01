Πίτερς: Αυτός ο παίκτης θα τον αντικαταστήσει σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

Ο Ολυμπιακός έχοντας μπροστά του τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ, έχει προφανώς και στο «μυαλό» του τι θα κάνει με βασικά στελέχη του ρόστερ που πιθανόν να αποχωρήσουν.

Ένα από αυτά είναι και ο «σεληνιασμένος» Άλεκ Πίτερς, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό Final Four και ήταν ο παράγοντας «Χ» του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Αμερικανός Φόργουοντ είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι είναι «με το ένα πόδι» στο Μιλάνο για λογαριασμό της Αρμάνι. Παρά τα «τρελά παρακάλια», των φίλων του Ολυμπιακού η απάντηση θα παρθεί από τον ίδιο αν θα παραμείνει στο λιμάνι ή όχι.

Ωστόσο, ρεπορτάζ του εξωτερικού, συνδέει μια ομάδα με την υπόθεση του Μπόνζι Κόλσον. Τον Ολυμπιακό! Σύμφωνα με το «Sport5», αλλά και τη «WallaSport» ενδεικτικά, οι «ερυθρόλευκοι» αποτελούν μια από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Αμερικανού φόργουορντ. Ιδιαίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αναφοράς, ψάχνουν τον «πιθανό» αντικαταστάτη του Άλεκ Πίτερς και βλέπουν στο πρόσωπο του Κόλσον ακριβώς αυτό που αναζητούν. Ένας παίκτη που θα πλαισιώσει πλήρως τον Σάσα Βεζένκοφ στη θέση «4» και θα ταιριάξει «γάντι» στα «θέλω» του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Τα ίδια λέει και η «γειτονική» «Telesport» από τη Σερβία, βλέποντας και εκείνη στο πρόσωπο του Κόλσον τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Αναφέροντας επίσης ως υποψήφιο για τη θέση αυτή, τον Μπράξτον Κι της Βαλένθια.

Στα οικονομικά της υπόθεσης, ο Μπόνζι Κόλσον δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 200 χιλιάδων ευρώ. Η οποία φαντάζει... αρκετά ελκυστική για κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά.