Μουσταφά Φαλ: Σε διαδικασία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου- Έχει δώσει ήδη εξετάσεις

Ο Ολυμπιακός παρότι βρίσκεται σε αγωνιστικό κλίμα, καθώς μετά τα πανηγύρια για τη 4η Ευρωλίγκα, έχει μπροστά του τον ημιτελικό ή τους ημιτελικούς απέναντι στην ΑΕΚ και έπειτα τους τελικούς με έναν εκ των ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ, βάζει όμως ήδη «θεμέλεια» για το ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Στον μεταγραφικό σχεδιασμό, πέρα από το τι θα γίνει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και πως θα ενισχυθεί η ομάδα, ο Μουσταφά Φαλ ο οποίος έχει συμπληρώσει μίνιμουμ μία πενταετία στην χώρα μας και με βάση τους νόμους του ελληνικού κράτους ως Ευρωπαίος πολίτης έχει τη δυνατότητα να εκδώσει ελληνικό διαβατήριο, κάτι που μπορεί να γίνει μετά από μία τριετία μόνιμης παρουσίας στην ίδια χώρα, ενώ για μη Ευρωπαίο πολίτη η ίδια διαδικασία απαιτεί τουλάχιστον έξι χρόνια παραμονής στην Ελλάδα.

Μάλιστα εδώ και λίγο καιρό ο Φαλ έχει δώσει και τις υποχρεωτικές εξετάσεις του ελληνικού κράτους οι οποίες βασίζονται στη γλώσσα, στη γνώση της ιστορίας, της γεωγραφίας της Ελλάδας και των νόμων της.

Ο Γάλλος παρότι έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες εδώ και καιρό το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί τέλη Ιουίλου, επομένως θα ισχύει για την επόμενη σεζόν. Ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» έχει συμβόλαιο και για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.