«Ερυθρόλευκη» τρέλα: Φίλος του Ολυμπιακού έκανε τατουάζ τον Φουρνιέ με το τρόπαιο της EuroLeague

Ο Ολυμπιακόςεπέστρεψε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και όπως είναι λογικό, άπαντες στον σύλλογο γιόρτασαν και συνεχίζουν να γιορτάζουν με κάθε τρόπο αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Η κατάκτηση της 4ης EuroLeague μέσα στο T-Center έφερε μεγάλο ενθουσιασμό στον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος μετά τον μεγάλο τελικό κόντρα στην Ρεάλ μαζεύτηκε στον Πειραιά για να γιορτάσει μαζί με την ομάδα την επιτυχία στο Final Four της Αθήνας.

Ένας... τρελαμένος φίλος των «ερυθρόλευκων» όμως αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παρακάτω, επιλέγοντας έναν ξεχωριστό και σίγουρα πρωτότυπο τρόπο να κουβαλά για πάντα μαζί του αυτή την ιστορική βραδιά. Πώς το έκανε αυτό; «Χτυπώντας» ένα απίθανο τατουάζ στο πόδι του, με τον Εβάν Φουρνιέ να κρατά στα χέρια του την κούπα!

Ο Γάλλος ήταν ο μεγάλος MVP του Final Four και μετέπειτα «ηγέτης» στα πανηγύρια της ομάδας, με τον οπαδό του Ολυμπιακού να κλέβει τις εντυπώσεις με το φαντασμαγορικό του τατουάζ.