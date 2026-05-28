Έπος: Το απίθανο πανό με τον... σκακιστή Μπαρτζώκα που «τρέλανε» το ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague με νίκη 94-77 απέναντι στην ΑΕΚ, στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών της Stoiximan GBL, μέσα σε αποθεωτική ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ.

Πριν από το τζάμπολ, οι «ερυθρόλευκοι» ύψωσαν το λάβαρο της τέταρτης ευρωπαϊκής κατάκτησης στον ουρανό του φαληρικού σταδίου, με τον κόσμο να αποθεώνει παίκτες και τεχνικό επιτελείο.

Την παράσταση όμως έκλεψε ένα ιδιαίτερο πανό αφιερωμένο στον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, που έχει συνδεθεί με το προσωνύμιο «Σκακιστής» λόγω της τακτικής του προσέγγισης, είδε φίλο της ομάδας να σηκώνει πανό με τη φράση: «Σκάκι δε ζητούσατε;».