Μπαρτζώκας για το viral σύνθημα: «Ήμουν παράφωνος και λίγο γελοίος»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague της ιστορίας του, γνωρίζοντας την αποθέωση από χιλιάδες φίλους των «ερυθρολεύκων».

Μία από τις στιγμές που έγιναν viral ήταν όταν ο προπονητής των Πειραιωτών πήρε το μικρόφωνο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και τραγούδησε σύνθημα μαζί με τον κόσμο, λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγες ημέρες αργότερα, στο δείπνο των πρωταθλητών Ευρώπης, ο «Coach B» σχολίασε με χιούμορ τη συγκεκριμένη στιγμή μέσα από το επίσημο κανάλι της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

«Δεν μπορείς να απομονώσεις μία στιγμή από όλη την εξέλιξη της βραδιάς. Ο κόσμος είχε τεράστια χαρά και συγκίνηση και αυτό το ένιωθες παντού, από τη διαδρομή μέχρι το Δημοτικό Θέατρο μέχρι και όσα έγιναν εκεί τα ξημερώματα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, λέγοντας με αυτοσαρκασμό: «Όταν είδα τον εαυτό μου στο βίντεο, ήμουν τόσο παράφωνος που αισθάνθηκα λίγο γελοίος. Αλλά εκείνη τη στιγμή είπα πως όλοι έχουμε δικαίωμα να γινόμαστε και λίγο γελοίοι».