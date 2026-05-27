Ολυμπιακός: Στον ουρανό του ΣΕΦ λάβαρο για την κατάκτηση της 4ης EuroLeague

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γιορτάζει για την κατάκτηση της 4ης EuroLeagueτης ιστορίας του, επιστρέφοντας στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ έπειτα από 13 χρόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» θα γιορτάσουν και πάλι με τον κόσμο τους, αυτή τη φορά μέσα στο ΣΕΦ.

Στο παιχνίδι των ημιτελικών της Stoiximan GBL κόντρα στην ΑΕΚ, οι Πειραιώτες θα υψώσουν λάβαρο στην οροφή του ουρανού της έδρας τους, καλώντας από νωρίς τον κόσμο στις εξέδρες για να δημιουργήσουν μια ζεστή και ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Στον ουρανό του ΣΕΦ το λάβαρο για το 4ο Ευρωπαϊκό!

Αύριο (28/05, 20:15), στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στην AEK, παίρνουμε θέση από νωρίς στις εξέδρες του ΣΕΦ.

Πριν από το τζάμπολ και... παρουσία του βαρύτιμου τροπαίου της Ευρωλίγκας, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του λαβάρου για τη σπουδαία πορεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.



Σας περιμένουμε για να ζήσουμε μαζί μια ακόμη ξεχωριστή βραδιά, αλλά και για να στηρίξετε την προσπάθεια της ομάδας μας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στον τελικό».