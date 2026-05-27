EuroLeague: Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε για την χρήση φωτοβολίδων στον τελικό

Ο Ολυμπιακός μπορεί να γλεντάει και να πανηγυρίζει ακόμα για την σπουδαία κατάκτηση της φετινής EuroLeague, όμως η διοργανώτρια αρχή του επέβαλλε πρόστιμο για όσα έγιναν στον τελικό.

Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να πληρώσουν ένα χρηματικό πρόστιμο του ύψους των 8.000 ευρώ λόγω της χρήσης φωτοβολίδων από τους φιλάθλους της ομάδας στις εξέδρες του Telekom Center.

Επίσης χρηματικό πρόστιμο των 6.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον παίκτη της Βαλένθια, Μπρανκού Μπαντιό, λόγω της άσχημης αντίδρασής του μετά τα πέντε φάουλ με τα οποία χρεώθηκε στον ημιτελικό απέναντι στην Ρεάλ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η EuroLeague

«Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για χρήση φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς - Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague.

Ο Μπράνκου Μπαντιό, παίκτης της Βαλένθια, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ της Βαλένθια Μπάσκετ και της Ρεάλ Μαδρίτης , βάσει του άρθρου 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Εuroleague»