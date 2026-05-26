Ολυμπιακός: Δείπνο για τους πρωταθλητές Ευρώπης
Όλα τα μέλη της ΚΑΕ Ολυμπιακός πανηγύρισαν την κατάκτηση της EuroLeague, με οικογενειακό δείπνο.
Ο Ολυμπιακός γίορτασε την κατάκτηση της EuroLeague σε ένα άκρως οικογενειακό δείπνο, μετά τον συναρπαστικό τελικό κόντρα στην Ρεαλ Μαδρίτης.
Όλα τα μέλη της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ μαζί με τις οικογένειές τους βρέθηκαν σε εστιατόριο των νοτίων προαστίων, παρουσία των προέδρων, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπυολου.
Ανάμεσα στους ανθρώπους των Πειραιωτών και η ευρωπαϊκή κούπα.