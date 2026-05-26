Απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού - Κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός AKTOR

Η προσφυγή της ΚΑΕ Ολυμπιακός απορρίφθηκε και έτσι ο Παναθηναϊκός AKTOR θα συμμετάσχει κανονικά στο επόμενο Stoiximan Super Cup.

Οι Πειραιώτες είχαν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ και υποστήριξαν πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να αποκλειστούν από το επόμενο Super Cup καθώς δεν συμμετείχαν στο προηγούμενο αδικαιολογήτως. Η συγκεκριμένη προσφυγή δεν έγινε αποδεκτή και έτσι το «τριφύλλι» θα συμμετάσχει κανονικά στην επόμενη διοργάνωση, με μοναδική τιμωρία να είναι χρηματικό πρόστιμο των 20.000 ευρώ που επιβλήθηκε στην ομάδα από τον αθλητικό δικαστή.