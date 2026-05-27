Παναθηναϊκός AKTOR: Τέλος η εταιρεία security μετά τα όσα έγιναν στο Final Four

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει την Πέμπτη (28/5, 18:00) στο Telekom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ, λίγες ημέρες μετά τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ίδιο γήπεδο.

Ωστόσο, οι εξελίξεις γύρω από τα μέτρα ασφαλείας του Final Four φαίνεται πως φέρνουν σημαντικές αλλαγές. Μετά τις καταγγελίες για μαζική είσοδο φιλάθλων χωρίς εισιτήριο, αλλά και τις αναφορές της Φενέρμπαχτσε για ελλιπείς ελέγχους και προβλήματα στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να προχωρήσουν σε διακοπή συνεργασίας με την εταιρεία security που είχε αναλάβει τη φύλαξη του γηπέδου.

Την ίδια ώρα, στο «τριφύλλι» προχώρησαν σε απολύμανση και βιολογικό καθαρισμό των εγκαταστάσεων, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο για την επιστροφή της ομάδας στις εγχώριες υποχρεώσεις της.