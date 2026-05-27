Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα του δείπνου των πρωταθλητών Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της EuroLeague, αυτή τη φορά σε πιο χαλαρούς και οικογενειακούς ρυθμούς, λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό.

Οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και όλα τα μέλη της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ βρέθηκαν σε εστιατόριο στα νότια προάστια μαζί με τις οικογένειές τους, σε ένα βράδυ γεμάτο χαμόγελα, αποθέωση και φυσικά... την ευρωπαϊκή κούπα στο επίκεντρο.

Το «παρών» έδωσαν και οι ιδιοκτήτες της ομάδας, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, με το κλίμα να θυμίζει μια μεγάλη οικογένεια που απολαμβάνει τη δικαίωση μιας ολόκληρης σεζόν.

Οι φωτογραφίες με το τρόπαιο είχαν την τιμητική τους, όμως αυτός που κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος γκαρντ εμφανίστηκε με αυτοκόλλητα που απεικόνιζαν το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα, χαρίζοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς και σκορπίζοντας γέλια στους συμπαίκτες και τους φίλους της ομάδας.