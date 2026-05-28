Σαρωτική η κάλυψη του Athletiko στο Final Four της Αθήνας - Εκατομμύρια views σε όλες τις πλατφόρμες

Το Athletiko πραγματοποίησε σαρωτική κάλυψη στο Final Four της Αθήνας και σας μετέφερε τα πάντα πριν και μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό.

Έδωσε το παρών στα σημεία όπου χτυπούσε η καρδιά της διοργάνωσης, μεταφέροντας στο κοινό την εικόνα και το κλίμα του Final Four σε πραγματικό χρόνο. Η κάλυψη δεν περιορίστηκε μόνο στους αγώνες, αλλά επεκτάθηκε σε όλα όσα συνέβαιναν γύρω από τη μεγάλη μπασκετική διοργάνωση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη 360° εμπειρία.

Την ημέρα του τελικού, ο μαραθώνιος του Athletiko, ένα 12ωρο stream με 295.000 προβολές στο YouTube, κράτησε καθηλωμένο το κοινό, με συνδέσεις από το T-Center, το ξενοδοχείο των ομάδων, τον Πειραιά και τις μοτοπορείες των οπαδών.

Οι Βαγγέλης Ιωάννου, Γιάννης Μπουρούσης, Θανάσης Ασπρούλιας και οι καλεσμένοι τους, πήραν θέση στο στούντιο της Euroleague by Night και όλοι οι ρεπόρτερ του Athletiko σας μετέφεραν όλα όσα έγιναν εντός κι εκτός του T-Center, από νωρίς το μεσημέρι, μέχρι και τη στιγμή που οι φίλοι των πρωταθλητών Ευρώπης μαζεύτηκαν στον Πειραιά τα ξημερώματα της Δευτέρας για να πανηγυρίσουν την 4η κατάκτηση της Euroleague από την ομάδα τους.

Η κάλυψη του Final Four ανέδειξε τη video first προσέγγιση του Athletiko, με: άμεση παρουσία, ζωντανή εικόνα, ανάλυση και περιεχόμενο που ακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο σύγχρονος φίλαθλος ενημερώνεται και παρακολουθεί τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Το κοινό συντονίστηκε μαζικά, κάτι που φαίνεται από τα νούμερα σε όλες τις πλατφόρμες:

Youtube: 1.125.774 (Euroleague by Night: 736.952 views)

Facebook: 8.497.800 views

Instagram: 6.301.000 views

TikTok: 3.312.059 views