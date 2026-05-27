Ολυμπιακός: Οι Αγγελόπουλοι αντέγραψαν τον Γιαννακόπουλο με μια φωτογραφία με την κούπα

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague και οι άνθρωποι της ομάδας δεν σταμάτησαν να γιορτάζουν δυο μέρες τώρα, καθώς και χθες το βράδυ όλη η ομάδα γευμάτισε στην Βούλα με τους παίκτες και τις οικογένειές τους να το διασκεδάζουν.

Από εκεί δεν θα μπορούσαν να λείψουν ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος οι οποίοι με το τρόπαιο αγκαλιά γιόρτασαν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Μάλιστα ανάμεσα στις πολλές φωτογραφίες, μια τράβηξε την προσοχή καθώς ήταν... γνώριμη.

Συγκεκριμένα οι μεγαλομέτοχοι των ερυθρόλευκων έβαλαν δυο καρέκλες δίπλα από ένα τραπεζάκι στο οποίο έβαλαν πάνω το τρόπαιο και κάθισαν ποζάροντας χαμογελαστοί. Φυσικά η φωτογραφία έγινε viral καθώς θύμισε αυτή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από το Σούνιο πριν από δύο χρόνια.

