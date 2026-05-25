Ολυμπιακός: Πως έζησαν οι «ερυθρόλευκοι» την κατάκτηση της Euroleague
Δείτε στη παρακάμερα του Olympiacos TV τις στιγμές από τον μεγάλο τελικό και τη κατάκτηση του τροπαίου.
Ο Ολυμπιακός για 4η φορά στην ιστορία του είναι πρωταθλητής Ευρώπης και από παίκτες μέχρι τη διοίκηση το χάρηκαν με τη ψυχή τους.
Οι άνθρωποι των «ερυθρολεύκων», κατέγραψαν από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι το σήκωμα της κούπας στον «ουρανό» του T-Center, τις έντονες στιγμές και τους πανηγυρισμούς και τις δημοσίευσαν στο Youtube.