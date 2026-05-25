Επίθεση... αγάπης στον Λαρεντζάκη από τους συμπαίκτες του ενώ βρισκόταν στον «αέρα»

Ο Ολυμπιακός έγραψε ξανά με «χρυσά» γράμματα το όνομα του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, κατακτώντας την EuroLeague για 4η φορά στο φαντασμαγορικό Final Four της Αθήνας που φιλοξένησε το Telekom Center Athens. Στο πέμπτο διαδοχικό F4, οι «ερυθρόλευκοι» ξόρκισαν όποιες κατάρες τους κυνηγούσαν και σκαρφάλωσαν στον θρόνο του πρωταθλητή Ευρώπης, υποτάσσοντας την Ρεάλ στον μεγάλο τελικό.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ακολούθησε ολονύχτιο γλέντι και γιορτή στις τάξεις του Ολυμπιακού, με την ομάδα να παίρνει το τρόπαιο και να «οδηγεί» το πάρτι στον Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο. Η φιέστα διήρκησε ως τα ξημερώματα, ενώ όπως είναι λογικό, οι παίκτες το χάρηκαν με την ψυχή τους.

Ένας εκ αυτών, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, φιλοξενήθηκε στο Κεντρικό Δελτίο ειδήσεων του Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ και ενώ ήταν στον αέρα, δέχτηκε... επίθεση αγάπης από τους συμπαίκτες του. Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ έτρεξαν προς τα πάνω του και άρχισαν να τον αποθεώνουν, φωνάζοντας ρυθμικά «Λάρεντζάκης οε οε οε», δίνοντας ιδανικό επίλογο στην συνέντευξη.

