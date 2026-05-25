Αγγελόπουλοι: «Ιδιαίτερο να το σηκώνουμε στο ΟΑΚΑ - Αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μας το τρόπαιο»

Το 5ο συνεχόμενο Final Four , αυτό μέσα στην Αθήνα, ήταν και και το... φαρμακερό για τον Ολυμπιακό! Οι «ψυχωμένοι» ερυθρόλευκοι έκαμψαν την αντίσταση της Ρεάλ Μαδρίτης (92-85) στον μεγάλο τελικό και σήκωσαν την 4η EuroLeague της ιστορίας τους!

Μετά το φινάλε του αγώνα, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησαν στην κάμερα της συνδρομητικής και στάθηκαν στην αξία της κατάκτησης του τροπαίου στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους την μεγάλη αυτή επιτυχία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις τους

«Είναι δύσκολο να το εκλογικεύσουμε. Υπήρξε προσμονή τουλάχιστον πέντε ετών γι’ αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι. Είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Άξιζα ο κόπος. Όλοι δουλέψαμε για να έρθει αυτή η Ευρωλίγκα. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Δεν είναι δύσκολο να μην επιτυγχάνεις, θεωρούταν η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα ως αποτυχία. Δεν είναι όμως έτσι».

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε: «Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ότι και να πούμε είναι λίγο».

Είναι λίγο καραμέλα. Το να πηγαίνουμε στα Final Four ήταν θαύμα που πήγαμε τα πρώτα χρόνια. Με τέτοιο budget που πηγαίναμε τα προηγούμενα χρόνια με μεγάλες νίκες μέσα στη Μαδρίτη, με επιστροφές. Το είχα πει το 2017, ας γίνει ένα Final Four στην Ελλάδα κι ας γίνει και στο ΟΑΚΑ. Και είδατε κερδίσαμε, είμαστε πρωταθλητές. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα».



Για τους έντονους πανηγυρισμούς: «Είχαν γίνει πολλά, είχαμε συζητήσεις προσωπικές. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα, αλλά η περίπτωση του Φουρνιέ είναι η απόδειξη ότι ο αθλητισμός είναι μια διαδρομή. Ο Φουρνιέ ήταν στο Παρίσι το 2010 που ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς και στο Βελιγράδι που χάσαμε και εκεί του μπήκε η ιδέα να παίξει γι’ αυτή την ομάδα. Δεν είναι ότι κάτι θα χάσεις. Δικαιώθηκε όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός.

Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας. Τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε εξαιρετική σχέση. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα για πολλούς λόγους».