Τα «χρυσά» καρέ του Ολυμπιακού - Η κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού

Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό, μέσα σε ένα κατάμεστο από «ερυθρόλευκους» φιλάθλους T-Center.

Η λήξη της αναμέτρησης βρήκε παίκτες, προπονητικό επιτελείο και διοίκηση να γίνονται ένα κουβάρι, πανηγυρίζοντας την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης.

Οι εικόνες που ακολούθησαν αποτυπώνουν τη χαρά και τη συγκίνηση όλων, από τους πρωταγωνιστές του παρκέ μέχρι τους ανθρώπους της ομάδας εκτός γραμμών, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στην ιστορία του συλλόγου.

Οι φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς καταγράφουν τις πιο έντονες στιγμές μετά τη νίκη, με τους παίκτες, τους προέδρους και το τεχνικό επιτελείο να γιορτάζουν την κατάκτηση του τροπαίου και να μοιράζονται τη μεγάλη επιτυχία.