Ολυμπιακός: Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ στους πρωταθλητές Ευρωπής

Το άξιζε και το πήρε! Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη! Ο θρύλος της Ευρώπης έσπασε όλες τις κατάρες, επέστρεψε πανάξια στον θρόνο της Euroleague και πανηγύρισε με την ψυχή του το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του. Ο Ολυμπιακός «πάτησε» τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας, στο κατακόκκινο T-Center και ύψωσε ψηλά στον ουρανό το ευρωπαϊκό μετά από 13 χρόνια.

Όπως είναι λογικό, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έσπευσε να συγχαρεί τους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα για την μεγάλη αυτή επιτυχία τους. «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ στην κορυφή της Ευρώπης!

Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Euroleague!», έγραψε στην δημοσίευση της η ποδοσφαιρική ομάδα.