Μπαρτζώκας μετά την κούπα: «Αξίζαμε το ευρωπαϊκό»

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την EuroLeague έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα κατάμεστο και «καυτό» T-Center με περισσότερους από 16.000 φίλους των «ερυθρόλευκων».

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανώς συγκινημένος δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει το επίτευγμα της ομάδας του, η οποία επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια.

«Το αξίζαμε όλη τη χρονιά»

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός άξιζε την κατάκτηση, βάσει της συνολικής του πορείας στη σεζόν.

«Νομίζω πως το αξίζαμε. Το νιώθω. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω πως το αξίζαμε όπως παίξαμε όλη τη χρονιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαρτζώκας δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία, από τους ιδιοκτήτες και τους παίκτες μέχρι τον κόσμο της ομάδας, ενώ στάθηκε και στην προσπάθεια της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο μας, στους παίκτες, σε όλους. Είπαμε στο ημίχρονο πως πρέπει να σταματήσουμε τον Λάιλς. Έπρεπε να βρούμε τρόπο στην άμυνά μας. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Οι παίκτες της Ρεάλ αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια. Και μόνο που έπαιξαν σε αυτή την ατμόσφαιρα!», δήλωσε.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού «πέταξαν» τον Μπαρτζώκα στον ουρανό του T-Center

Ο Μπαρτζώκας, πήγε να πανηγυρίσει με την ψυχή του μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους της ομάδας, ωστόσο εκεί τον κρατήσαν λίγο παραπάνω. Παίκτες, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση, έπιασαν τον «Coach B» και τον σήκωσαν στον ουρανό του T-Center.