Μητσοτάκης: «Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη - Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»
Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του έκανε λόγο για «εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας».
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X συνεχάρη τονΟλυμπιακό για την κατάκτηση της φετινής Euroleague, της τέταρτης στην ιστορία του.
«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας», έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.