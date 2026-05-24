Μητσοτάκης: «Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη - Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X συνεχάρη τονΟλυμπιακό για την κατάκτηση της φετινής Euroleague, της τέταρτης στην ιστορία του.



«Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας», έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη! Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final4 στην πατρίδα μας. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 24, 2026