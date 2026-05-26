Ολυμπιακός: Η ενίσχυση στον άσο και οι επιλογές Μακιντάιρ και Μοντέρο

Ο Ολυμπιακός ύστερα από τη κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού του τροπαίου έχει ήδη κάνει τις «διασυνδέσεις» και έχει κλείσει τους Κόντι Μίλερ- Μακιντάιρ και Ζαν Μοντέρο για την ερχόμενη σεζόν. Είναι φανερό πως οι «ερυθρόλευκοι» πατάνε το πόδι στο «γκάζι» και θέλουν να χτίσουν ένα ρόστερ που θα φέρει ξανά back to back στον Πειραιά.

Η αρχή με... Μακιντάιρ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κοίταξε με μάτι που «γυαλίζει» τη περίπτωση του άσου από τον Ερυθρό Αστέρα και τα έχει βρει με τον παίκτη από τον Απρίλιο. Ξεκάθαρα οι Πειραιώτες κινήθηκαν για τη περίπτωσή του γιατί είναι ένας αρκετά υψηλού επιπέδου playmaker, που έχει «τελειωποιήσει» το κεφάλαιο της ασίστ αλλά είναι και ιδιαίτερα απειλητικός. Το γεγονός ότι αγωνίζεται στην ομάδα του Βελιγραδίου κάνει ίσως πιο εύκολη την περίπτωσή του αλλά και το γεγονός ότι η πρόταση προέρχεται από τον πρωταθλητή Ευρώπης, βοηθάει και τον ίδιο να αποφασίσει.

Οι μέσοι όροι του φέτος:

12.6 PTS

4.5 REB

7.4 AST

1.0 STL

0.1 BLK

15.0PIR

Υπενθυμίζουμε ότι φέτος έσπασε και το ρεκόρ με τις περισσότερες ασίστ σε μία σεζόν(289), περνώντας τον Νικ Καλάθη(286) τη σεζόν 2018-2019. Επίσης όλοι θυμούνται την επική του βραδιά με τη φανέλα της Μπασκόνια που πέτυχε το 4ο triple double στην ιστορία της Ευρωλίγκας με 20 ασίστ!

Η συνέχεια με... Μοντέρο

Τα λόγια κάποιες φορές είναι περιττά, καθώς είδαμε όλοι αυτόν τον παίκτη από κοντά στην Ελλάδα δύο φορές στη σειρά με τον Παναθηναϊκό Ακτορ και έπειτα στον ημιτελικό του Final Four. Κατευθείαν λοιπόν μετά τη κατάκτηση στο T-Center, οι «ερυθρόλευκοι» χτύπησαν τη «πόρτα» της Βαλένθια συμφωνώντας με τον παίκτη, με την εξαγορά του buy-out να φτάνει τα 600.000 ευρώ

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά χαρισματικό σκόρερ, που μπορεί να εκτελέσει όπως και όποτε θέλει, αλλά σύμφωνα με τα τελευταία παιχνίδια μπορεί και αυτός να κάνει τους συμπαίκτες του «καλύτερους». Ο «ηγετικός» του ρόλος μέσα στο γήπεδο και το πόσο θέλει να κερδίζει τα παιχνίδια στα 24 του, είναι ακριβώς ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει και άλλους τίτλους. Το μόνο «ερωτηματικό» είναι αν θα καταφέρει να «ταιριάξει» στο μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα καθώς η αλήθεια είναι ότι διαφέρει από τον «τρελό» και ασταμάτητο ρυθμό του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Τα νούμερα του φέτος

14.4 PTS

3.0 REB

4.8 AST

1.1 STL

0.3 BLK

17.9PIR

Επομένως οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έχουν κάνει μεγάλη επένδυση στην ομάδα τους φέρνοντας ταλέντα και προσωπικότητες για να πάρουν οι «ερυθρόλευκοι», το πολυπόθητο back to back.